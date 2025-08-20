На Хорошевском шоссе в Москве скорая влетела в столб, столкнувшись с Porsсhe
Фото: [Медиасток.рф]
В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Porshe и машины скорой помощи. Авария случилась поздно вечером вторника, 19 августа, на Хорошевском шоссе.
На видеоматериалах, предоставленных РЕН ТВ, можно увидеть, что в результате аварии оба автомобиля получили повреждения. В частности, у иномарки разбита одна фара и есть вмятина на левой двери.
Также, после того как автомобиль скорой помощи столкнулся с легковым транспортным средством, он наехал на фонарный столб.
Как передает BAZA, автомобиль класса люкс, принадлежащий Максиму С., руководителю отдела рекламы и маркетинга одного из банков России.
Согласно предварительным сведениям, пострадавших нет. Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы.