На Хорошевском шоссе в Москве скорая влетела в столб, столкнувшись с Porsсhe

В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Porshe и машины скорой помощи. Авария случилась поздно вечером вторника, 19 августа, на Хорошевском шоссе.

На видеоматериалах, предоставленных РЕН ТВ, можно увидеть, что в результате аварии оба автомобиля получили повреждения. В частности, у иномарки разбита одна фара и есть вмятина на левой двери.

Также, после того как автомобиль скорой помощи столкнулся с легковым транспортным средством, он наехал на фонарный столб.

Как передает BAZA, автомобиль класса люкс, принадлежащий Максиму С., руководителю отдела рекламы и маркетинга одного из банков России.

Согласно предварительным сведениям, пострадавших нет. Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы.