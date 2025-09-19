На «Интервидение» в столичный регион прибыло свыше 200 человек

В Московский регион прибыли артисты для участия в конкурсе «Интервидение». Пока на мероприятие приехали 222 участника и их сопровождающие. Об этом также сообщил REGIONS , ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Представители ведомства уточнили, что, согласно предварительным расчетам, для участия в музыкальном конкурсе прибудет 227 иностранных гостей. Сообщается, что разместят участников на территории Москвы. Для защиты артистов и зрителей «Интервидения» были привлечены к работе 61 сотрудник и 10 единиц специализированной техники.

Ранее были раскрыты имена международных ведущих конкурса «Интервидение».