На итальянский остров Лампедуза за сутки переправились почти две тысячи эмигрантов

За сутки на итальянский остров Лампедуза к югу от Сицилии переправились из Африки 1826 мигрантов, сообщает газета Il Sole 24 Ore.

Сутками ранее на итальянский берег приплыли еще 519 беженцев.

Пункт временного размещения беженцев в Лампедузе рассчитан на 400 человек, а в настоящее время в нем оказалось почти в десять раз больше – 3983 мигранта. Местные власти пытаются распределить беженцев по другим транзитным пунктам.

Согласно данным МВД Италии, с начала года в страну прибыло уже более 107 тысяч мигрантов. Не менее двух тысяч нелегалов погибли, пытаясь переплыть в Италию на небольших лодках.