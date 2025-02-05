На избиение ребенка, убитого под Калининградом, жаловались полиции еще в 2024 году

Сотрудница детсада Черняховска сообщила RT , что до полиции доводили сведения о следах побоев на ребенке, тело которого нашли 4 февраля в болотистой местности.

По словам собеседницы из учреждения, на ребенке в 2024 году заметили обилие синяков и фиолетовые полосы, вероятно, от того, что его секли проводом. Также у него было надорвано ухо. Мальчик рассказывал, что обиделся на маму, ведь она не защитила его от отчима, пока тот его бил.

Сама мать заявила, что это способ воспитания, хамила сотрудникам, не хотела писать заявление в полицию. Органы опеки убедились, что дома все в порядке: все сыты и обуты, значит, семья якобы благополучная.

«Воспитатель и психолог вызвали полицию. Все было зафиксировано. Как их могли после этого не поставить на учет? Нам сказали, что мама не написала заявление, когда мы в детский сад вызвали полицию», — отметила собеседница.

Сотрудница детского сада считает, что опека «сняла с себя ответственность» и история не получила продолжения, что и привело в какой-то момент к трагедии.

Напомним, что в Черняховске Калининградской области предъявили обвинение в убийстве ребенка отчиму мальчика. СКР раскрыл его возможный мотив.