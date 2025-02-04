СКР раскрыл мотив подозреваемого в убийстве мальчика в Калининградской области

Подозреваемый в убийстве семилетнего мальчика в Черняховске в Калининградской области рассказал, что совершил преступление из-за отказа ребенка заниматься физической культурой, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

По информации источника, подозреваемым в убийстве несовершеннолетнего является его отчим. Мужчина дал признательные показания, заявив, что избивал ребенка из-за его неповиновения.

Как установили следственные органы, мать ребенка знала о произошедшем, но истинные обстоятельства инцидента предпочла скрыть, чтобы прикрыть своего мужа. Она же 3 февраля сообщила о пропаже собственного сына.

Полиция, волонтеры, кинологи и просто неравнодушные местные жители искали ребенка почти сутки. Его тело обнаружили в мусорном пакете недалеко от дома в водоеме.

По предварительным данным, вечером 1 февраля отчим избил ребенка в отсутствие матери. После того как он обнаружил, что мальчик не дышит, 42-летний гражданин попытался скрыть следы преступления. Убедив свою жену сообщить об исчезновении сына в полицию, мужчина вывез тело в болотистую местность.

Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее знакомые подозреваемого в убийстве пасынка рассказали, что мужчина может быть связан с криминальной деятельностью.