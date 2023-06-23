На Ямале этим летом высадят порядка 1 млн декоративных цветов

Города Ямало-Ненецкого округа с каждым летним днем не перестают радовать местных жителей. Все дело в том, что началась активная посадка зелени, придающей улицам красивый вид. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»

В одних только Лабытнангах планируется высадить около 70 000 цветов, 35 тыс. из которых уже заняли свое место на клумбах города. Их настолько много потому, что в общей сложности закуплено 18 видов растений. В них входят петунии, фиалки, маргаритки и другие.

По словам Марины Тресковой, главы города, за цветочные композиции отвечают ландшафтные дизайнеры. Флористами было придумано множество идей, посвященных городскому празднику – юбилею. К слову, многие цветы способны простоять до первых заморозков.