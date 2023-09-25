На Ямале молодежь получает помощь при поиске работы

Стало известно, что в регионе уровень безработицы один из самых низких по меркам всей России. В частности, среди молодежи.

Эти слова принадлежит Ольге Аникиной, директору департамента занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа. Данное заявление она сделала в рамках прямого эфира на странице в социальной сети.

Также Аникина сообщила о том, что на данный момент в поиске работы находятся порядка 300 молодых людей. Но, чтобы облегчить им задачу, на помощь приходят специалисты службы занятости. Для молодежи организуют обучение, которое они смогут пройти совершенно бесплатно.

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», соискатели получают поддержку и при составлении резюме. Им же предлагаются варианты для стажировок. Такой ответственный подход, наверняка, и повлиял на низкий уровень безработицы.