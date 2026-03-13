На Ямале открылась регистрация на массовое восхождение на гору Рай-Из

С 12 марта россияне могут подать заявку на участие в массовом восхождении на гору Рай-Из в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), пишет «МК». Покорять вершину любители походов и путешествий начнут 4 апреля. Участникам предстоит преодолеть восьмикилометровый маршрут и подняться на высоту 868 метров над уровнем моря.

Организаторы предусмотрели все необходимое для комфорта и безопасности. Сбор начнется в Салехарде и Лабытнанги, откуда вездеходы доставят людей к точке старта. Там участников разделят на группы, проведут инструктаж и разминку. На протяжении всего пути группу будут сопровождать опытные проводники и сотрудники «Ямалспаса».

Специальной подготовки маршрут не требует, но важно быть в хорошей физической форме. Допускаются участники с 14 лет, дети должны идти вместе со взрослыми. Одеваться нужно по-зимнему — тепло и удобно.

Поход займет большую часть дня. Туристы увидят живописные пейзажи Полярного Урала, поднимутся к старой метеостанции. На вершине всех ждет горячий глинтвейн, а после спуска — сытный ужин с полевой кухни.

Зарегистрироваться и оплатить транспорт можно онлайн. Каждый участник получит бесплатный полис страхования от несчастных случаев.

