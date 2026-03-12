Почти неделя на Севере: что заставляет туристов задерживаться на Ямале?

По данным «Сбераналитики», в 2025 году туристы проводили на Ямале в среднем 6,9 дня. Это самый высокий показатель в стране. На втором месте расположились Чукотка и Якутия — по 6,6 дня.

Третье место поделили Краснодарский край и Крым с результатом 6,5 дня. Для сравнения: средняя продолжительность поездки по России составила 4,7 дня.

Одновременно с этим исследование зафиксировало резкий рост туристических расходов. В 2025 году путешественники потратили на поездки по стране 1,94 трлн рублей. Это на 44,8% больше, чем в 2021 году. Основная часть денег ушла на продукты — 23,6%.

На втором месте оказались кафе и рестораны (14,4%), на третьем — сувениры и одежда (12,2%). Еще 7,8% ушло на обслуживание личного автомобиля. В день один турист в среднем тратил 2365 рублей — на 6,5% больше, чем годом ранее.

По итогам 2025 года турпоток в ЯНАО составил 323 тысячи поездок. Регион привлекает гостей не только суровой северной романтикой, но и уникальными природными ландшафтами, историческими памятниками, промышленным и научным наследием, а также самобытной культурой коренных народов.

