На Ямале семья чудом осталась жива после встречи с разъяренным белым медведем

В стойбище оленеводов около пролива Малыгина забрался белый медведь. Зверь был голоден, ел все, что видел и крушил постройки. К счастью, глава семейства вовремя сориентировался и спас родных, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм «Вести Ямал».

Дикое животное забралось в чум Антона Окотэтто у пролива Малыгина. Белый зверь съел все запасы, разогнал оленей и погнался за людьми. Северянин вовремя начал действовать. Он успел забрать жену и маленького ребенка, а затем перевезти к родственникам.

Вся семья успешно покинула место, облюбованное медведем. Находясь уже в 20 километрах, оленеводы вызвали спасателей.

Хищник успел не только лишить семью запасов, но и уничтожить дом и постройки ненцев.

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