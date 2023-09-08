На Ямале состоится прощание с ушедшим из жизни краеведом и спортсменом

Смерть Геннадия Сысолятина считается большой потерей как для города, так и для всего округа, поскольку его труды и преданность делу получили настоящее признание и уважение. Новостью об этом поделилось интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе скорбят по ушедшему из жизни Геннадию Сысолятину, известному краеведу, а также спортсмену. Проживший 69 лет, Сысолятин внес огромный вклад в развитие города и изучение его истории. Страсть к историческому прошлому и собранная информация о важных событиях сделали мужчину настоящим летописцем Ямала.

Он тщательно изучал историю, собирал факты и трудился над книгой «Салехард. Отдельные страницы истории», которая была издана при поддержке АНО «Ямал-Медиа». За заслуги в развитии спорта и прочем имя Геннадия Сысолятина было внесено в «Книгу спортивной славы Ямала».