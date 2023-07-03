На Ямале стартовал летний этап вакцинации оленей от сибирской язвы

Согласно информации, поступившей от пресс-службы правительства региона, на Ямале начали свою работу прививочные бригады. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , они занимаются вакцинацией северных оленей.

На данный момент в работу включены 18 бригад, хотя в планах задействовать больше 20. Вакцинация оленей от сибирской язвы проходит сразу в нескольких районах. В их число вошли Тазовский, Ямальский, Приуральский и Шурышкарский. По некоторым данным, удалось вакцинировать порядка 44 000 голов оленей.

И это лишь часть из общего плана прививочной кампании. На 2023 год она составляет более 500 млн животных. Ранее, весной текущего года, вакцинировали около 200 тысяч, что составляет 42% от запланированного.