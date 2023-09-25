На Ямале заявили о дефиците медицинских сотрудников

Для того, чтобы восполнить недостаток рабочей силы, можно прибегнуть к разным мерам. Однако осознание проблемы – это лишь первый шаг к ее решению.

Ольга Аникина, занимая должность директора департамента занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа, сделала новое заявление. Ее слова прозвучали в прямом эфире, который она вела на странице в социальных сетях. Как выяснилось, на Ямале наблюдается дефицит младшего медицинского персонала и врачей. В регион требуются 250 и 300 сотрудников соответственно.

Помимо этого, ощущается нехватка рабочей силы и в других сферах, например, таких, как образование, туризм, ЖКХ, строительство, инженерия и т.д. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».