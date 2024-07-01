На юбилее деревни Клементьево торжественно открыли восстановленный памятник «Царю-Освободителю»

Деревня Клементьево в Можайске отметила 520-летний юбилей открытием памятника Александру II. С этим событием жителей официально поздравил глава округа Денис Мордвинцев, депутаты и другие почетные гости.

Памятник «Царю-Освободителю» был установлен в Клементьево еще в 1901 году, однако в вихре революционных бурь бюст исчез, и, возможно, был полностью разрушен. По словам инициатора восстановления памятника, краеведа Михаила Дьячкова, сохранился лишь гранитный постамент. Массивная форма загадочным образом меняла местоположение: она проделала путь от Введенского храма до берега реки Исконы, а потом исчезла, казалось, что навсегда.

Лишь позже стало известно, что постамент утащили вандалы, которые стерли все исторические надписи и испортили приличный вид части памятника. Обнаружить пропажу удалось лишь 10 лет назад. Жительница Клементьево указала на постамент в 2014 году. Благодаря ее неравнодушию и инициативе краеведа удалось запустить восстановительные работы. Их провели в Можайске, в поселке Красный Балтиец. Большинство творческих манипуляций были сотворены руками мастеров гранитной студии, с минимальным применением техники.

В итоге памятник царю приобрел дореволюционный вид, словно вернулся из 1901 года. Соединившиеся новый бюст и старый постамент торжественно установили в Клементьево.

«Мы собрались здесь с вами с вами по замечательному поводу. Восстановление памятника спустя сто с лишним лет и в День 520-летнего юбилея села – это замечательный повод вспомнить историю своей малой родины, которой мы можем и должны гордиться», — сказал Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

Отметим, на митинге в честь открытия памятника помимо главы округа присутствовали депутаты Михаил Валутов и Александр Паршин, представители Можайского духовенства, начальник местного территориального отдела Александр Какуркин, краевед и почетный житель округа Лилия Волкова, а также жители села и гости мероприятия. Священник Роман Томилов совершил чин освящения, благословив восстановленный памятник.