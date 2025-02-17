На юге Крыма из-за мощнейшего снегопада случился транспортный коллапс

В южной части Крымского полуострова из-за обильных снегопадов возникли серьезные проблемы с движением транспорта. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в телеграм-канале SHOT, который предоставил фотографии и видео с места событий.

По информации, полученной из источников, в течение вечера 16 февраля на территории полуострова наблюдались интенсивные осадки в виде дождя с мокрым снегом.

В результате разгула снежной стихии в Ялте и окрестностях курортного города были нанесены значительные повреждения. В частности, перекрыта дорога на Ай-Петри. Из-за гололедицы на дорогах образовались многокилометровые заторы.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Администрация призывает автовладельцев не использовать личный транспорт без крайней необходимости. Для уборки снега задействовали все доступные ресурсы из Симферополя и Бахчисарая.

Фото: [ соцсети ]

Позже на портале «Крым 24» появилась информация о том, что проезд между Ялтой и Алуштой освобожден от препятствий и движение транспорта восстановлено.

По данным синоптиков, осадки продолжатся до утра 17 февраля. Для учащихся начальных классов принято решение о переходе на дистанционное обучение.

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