На юге Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Подземный толчок почувствовали жители провинции Адана. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

В южной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр находился примерно в 20 километрах от города Козан, в котором проживает около 90 тыс. человек.

На данный момент не поступало сообщений о пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков. Землетрясения в Турции не редкость. Дрожь земли фиксируют несколько раз в год, поскольку территория страны считается зоной повышенной сейсмической опасности.

Ранее стало известно об отмене мачта сборных Таиланда и России по футболу в связи с угрозой супертайфуна «Яги». Игра может состояться не раньше, чем через сутки.