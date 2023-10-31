На юге Волгограда произошло ДТП с маршруткой, эвакуатором и четырьмя пострадавшими

Как пишет ТАСС , в госпитализации нуждались трое из них. Об этом также сообщила Служба скорой медицинской помощи Волгоградской области.

Стало известно, что в Кировском районе Волгограда на пересечении улицы и магистрали произошло столкновение маршрутного такси и эвакуатора. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре пассажира. Каждый из них подлежал госпитализации, однако, в больницу уехали лишь трое из них – одна пострадавшая дала отказ.

Если верить предварительным данным, то, согласно им, водитель погрузчика наехал на остановившееся маршрутное такси, не выдержав безопасной дистанции. Закончилось все возбуждением административного расследования.

Каждый водитель того или иного транспортного средства должен помнить о соблюдении правила безопасной дистанции. Оно подразумевает под собой пределы, в которых человек способен остановить средство передвижения.