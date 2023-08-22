На КАД в Петербурге произошло серьезное ДТП: есть погибшие

Не меньше двух человек погибли в серьезном ДТП на КАД в Санкт-Петербурге вечером вторника, 22 августа. Об этом пишет РИА Новости .

По данным издания, информация о ДТП на 84 километре внутреннего кольца поступила в районе 18 часов вечера, предварительно, столкнулся грузовой автомобиль с людьми и две легковушки.

Предварительно сообщается о двух погибших гражданах, а также еще о трех пострадавших. На данный момент часть полос кольцевой автодороги закрыты, обстоятельства ДТП устанавливаются.