На КАД в Петербурге произошло серьезное ДТП: есть погибшие
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Не меньше двух человек погибли в серьезном ДТП на КАД в Санкт-Петербурге вечером вторника, 22 августа. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, информация о ДТП на 84 километре внутреннего кольца поступила в районе 18 часов вечера, предварительно, столкнулся грузовой автомобиль с людьми и две легковушки.
Предварительно сообщается о двух погибших гражданах, а также еще о трех пострадавших. На данный момент часть полос кольцевой автодороги закрыты, обстоятельства ДТП устанавливаются.