На Камчатке из-за врачебной ошибки гепатитом заразились более 160 пациентов

Количество пациентов, заболевших гепатитом в онкологическом диспансере на Камчатке, увеличилось до 167 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Он охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в медицинском учреждении, как крайне тяжелую и напомнил, что после обнаружения очага инфекции свою должность покинул министр здравоохранения региона.

Вспышка гепатита в лечебном учреждении на Камчатке произошла в январе 2025 года. Изначально сообщалось о десятках инфицированных пациентов, которые заразились после прохождения процедуры компьютерной томографии (КТ) с применением контрастного вещества.

По версии следствия, именно в кабинете КТ располагался основной источник распространения инфекции. По информации телеграм-канала Baza, причиной заражения пациентов также стала врачебная ошибка и халатность.

Все инфицированные являются тяжелобольными пациентами онкологического диспансера. Число выявленных случаев заражения может увеличиваться. Итоговую статистику конкретных случаев смерти по причине заражения, а не онкологии, установит Роспотребнадзор.

