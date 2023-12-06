На Камчатке пожарный полчала откачивал вынесенную из огня собаку и сумел спасти животное

Как передает SHOT, возгорание в одной из квартир в многоэтажке в Петропавловске-Камчатском произошло поздно вечером во вторник, 5 декабря. В жилище горели два человека и два пса. Первых без сознания вытащили из огня и передали на руки медикам, одна собака сгорела, а во второй еще теплилась жизнь.

В это самое время один из спасателей с помощью кислородной маски начал реанимировать умирающего пса, одновременно производя животному массаж сердца.

«В результате спустя примерно более чем через 20 минут пес все-таки задышал и был спасен. После этого спасатели увезли его с собой», - приводится в публикации.

Позже стало известно, что героем оказался пожарный местной ПСЧ-3 Иван Бережнов. Местные жители в соцсетях призывают камчатские власти наградить молодого человека за спасение домашнего питомца.