На Камчатке спасли мужчину, пытавшегося на спор переплыть реку на тракторе

На Камчатке спасатели вытащили из воды тракториста, который пытался на своем «боевом коне» переплыть речку Кирганик, сообщили ГУ МЧС по Камчатскому краю.

28-летний мужчина вызвался на спор преодолеть реку на тракторе. Смелости ему придал алкоголь.

Трактор заглох и по кабину ушел под воду. Спасатели на лодке подплыли к затонувшей машине и вытащили промокшего и продрогшего водителя. С признаками переохлаждения тракторист отправлен в больницу.

Вытаскивать технику из реки будут представители уже других служб.