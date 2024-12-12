На Камчатке женщина смогла родить ребенка после вакуумного аборта

Жительница Петропавловска-Камчатского родила после неудачного вакуумного аборта. Ей ошибочно поставили диагноз и практически лишили ее ребенка — из-за этого она требует миллион рублей в качестве моральной компенсации. Об этом сообщил Mash.

По информации источника, женщина узнала о своей беременности в марте 2024 года. На шестой неделе у нее появились недомогания, из-за чего она решила обратиться в гинекологическое отделение. В процессе ультразвукового исследования (УЗИ) медики сообщили пациентке о «замершей беременности» — плод перестал развиваться в утробе. Врач посоветовал женщине срочно провести вакуумный аборт.

После операции и выписки девушка долго восстанавливалась. Через неделю она решила обратиться в частную клинику и сделать УЗИ там. Результаты оказались неожиданными — они показали, что женщина все еще беременна.

После этого беременная девушка решила подать иск в суд, в котором указала, что врачи городской больницы допустили как минимум три ошибки во время ее обследования — во время УЗИ, в установлении диагноза и во время аборта.

Жительница Петропавловска-Камчатского требует привлечь к ответственности медицинских работников и выплатить ей минимум 1 млн рублей. В октябре девушка стала счастливой мамой — ребенок родился здоровым.

Ранее адвокат Александр Почуев рассказал в интервью порталу Regions, какая ответственность грозит жительнице Ногинска за кустарный аборт. Женщина спровоцировала выкидыш на пятом месяце беременности из-за нежелания рожать двойню.