На канале Грибоедова в Петербурге вспыхнул прогулочный катер

На набережной канала Грибоедова в Петербурге загорелся прогулочный катер
В субботу вечером набережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге стала местом происшествия: там вспыхнул прогулочный катер.
По предварительным данным, источником возгорания стала техническая неисправность в топливной системе плавсредства.
Как проинформировало управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу, в результате чрезвычайной ситуации обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
В настоящее время к расследованию обстоятельств случившегося подключились сотрудники транспортной полиции. Параллельно Санкт-Петербургская транспортная прокуратура инициировала проверку на предмет соблюдения владельцем судна требований законодательства в сфере безопасности на водном транспорте.
