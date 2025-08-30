На канале Грибоедова в Петербурге вспыхнул прогулочный катер

В субботу вечером набережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге стала местом происшествия: там вспыхнул прогулочный катер.

По предварительным данным, источником возгорания стала техническая неисправность в топливной системе плавсредства.

Как проинформировало управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу, в результате чрезвычайной ситуации обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

В настоящее время к расследованию обстоятельств случившегося подключились сотрудники транспортной полиции. Параллельно Санкт-Петербургская транспортная прокуратура инициировала проверку на предмет соблюдения владельцем судна требований законодательства в сфере безопасности на водном транспорте.

