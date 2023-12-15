На Канарах полиция задержала 14 работников аэропорта за воровство багажа
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Гражданская гвардия Испании задержала 14 работников аэропорта на острове Тенерифе на Канарах в подозрении на кражу вещей из багажа пассажиров, еще 20 сотрудников были проверены.
Правоохранители вынуждены были провести спецоперацию после участившихся жалоб пассажиров.
Злоумышленники действовали незатейливо: вскрывали багаж и забирали понравившиеся им ценные вещи. В результате обысков полиция изъяла у преступников большое количество дорогих часов, ювелирных изделий, гаджетов и наличные деньги.
Общая стоимость похищенного составила около 2 млн евро.