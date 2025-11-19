На «Каширском МПК» в 2026 году установят систему генерации электричества из свалочного газа

На «Каширском МПК» в 2026 году планируется запуск установки по сбору свалочного газа с его преобразованием в электричество. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Зиновьев.

С рабочим визитом комплекс посетили глава округа Роман Пичугин и председатель Совета депутатов Сергей Буров. В ходе визита были подведены итоги текущей работы, награждены лучшие сотрудники и анонсировано строительство уникальной системы генерации электроэнергии, аналогов которой пока нет в Московской области.

По словам Зиновьева, установка позволит решать проблему запахов и обеспечивать энергонезависимость части объектов комплекса. Предприятие трудоустраивает порядка 400 человек, включая жителей соседних округов. Каширский МПК занимается глубокой сортировкой отходов и является социально ответственным проектом.

В завершение визита Роман Пичугин вручил Благодарственные письма сотрудникам, добросовестно исполняющим свои обязанности. Среди награжденных: Наталья Машир — сортировщик твёрдых коммунальных отходов, Виктория Мощенко — специалист административно-хозяйственной деятельности, Кристина Загорянская — кладовщик.