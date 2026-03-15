«На каждого есть компромат»: за сколько сливают данные пользователей в даркнете

Специалисты сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО провели исследование рынка даркнета и выявили существенное удорожание персональных сведений о гражданах РФ. Результатами своей работы аналитики поделились с «Лентой.ру».

Согласно полученным данным, средняя стоимость украденной информации сейчас составляет примерно 50 центов или 38 рублей за тысячу строк. Если набор содержит эксклюзивные сведения, например копии документов, цена поднимается до 1 доллара (около 78 рублей) за аналогичный объем. Для сравнения: в конце прошлого года тысяча строк персональных данных оценивалась всего в 20 центов или 15 рублей.

Эксперты связывают подорожание с двумя факторами. Первый — сезонная активизация злоумышленников: с наступлением года преступные группы начинают обновлять свои архивы, пополняя их данными, необходимыми для реализации сложных мошеннических схем. Второй фактор — появление редких сведений, отсутствующих в бесплатных подборках.

Исследователи отметили любопытную тенденцию: некоторые хакеры сначала продают информацию, а затем публикуют ее в открытом доступе, чтобы обесценить товар и помешать конкурентам перепродавать его дороже.

При этом около 80 процентов баз в теневом сегменте сети распространяются бесплатно. Таким способом киберпреступники зарабатывают авторитет в профессиональном сообществе и привлекают аудиторию перед запуском продаж более ценных массивов. Еще один повод для бесплатной публикации — неудачный шантаж компании, у которой похитили данные: обнародование информации становится инструментом давления и демонстрацией силы.

Несмотря на текущий скачок, аналитики констатируют общее снижение расценок на подобные товары в последние годы. Рост происходит лишь в редких случаях появления действительно уникальной информации. Главная причина падения цен — перенасыщение рынка: утечки происходят регулярно, в том числе с небольших сайтов, и уникальность большинства предлагаемых наборов вызывает серьезные сомнения.