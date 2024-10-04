На кинофестивале в Сочи презентовали отечественный блокбастер «Северный полюс»

На Красной поляне продолжается Международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво», организованного кинокомпаней «Русский Север» и холдингом «Русская медиагруппа». В рамках мероприятия презентовали один из главных ожидаемых блокбастеров про подводников — «Северный полюс».

Экшн-драму представили режиссер Александр Котт, актриса Елена Север и исполнитель главной роли Андрей Мерзликин. Сюжет отечественной картины расскажет про героическую экспедицию советских подводников. Автор осветил их уникальное путешествие к вершине Северного полушария в 1962 году, когда обострились отношения СССР и США. Атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» утрет нос Западу, а героизм подводников, показанный в фильме, может вдохновить многих.

Картина про серьезную подготовку, русскую закалку и пример героического пути. Как отметила Елена Север, фильм редкий, ведь историй про отечественных подводников несправедливо мало.

Презентацию высоко оценили иностранные гости и российские деятели. «Северный полюс» полноценно выйдет на экраны 27 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что представители Индии, Ирана, КНР, и ряда других стран вошли в состав жюри «КиноБраво».