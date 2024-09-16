Представители Индии, Ирана, КНР, ЮАР и РФ вошли в состав жюри «КиноБраво» в Сочи

В Сочи на Красной поляне пройдет международный фестиваль зрительского кино с 28 сентября по 4 октября. Организаторами выступят кинокомпания «Русский Север» и «Русская медиагруппа». Само мероприятие включит в себя ведущих представителей из Индии, Ирана, Китая, Южно-Африканской Республики и России: они займут место в жюри.

Председателем жюри стал художественный руководитель международного кинофестиваля в Таормине (Италия) Марко Мюллер, известный опытный критик. Их коллегами станут китайский режиссер Вэй Шуцзюнь, сценарист, композитор, певец и продюсер Вишал Бхарадвадж (Индия). От ЮАР в жюри продюсер и генеральный директор компании Spier Films Майкл Оре. Компанию им составят актриса из Ирана Сахар Долатшахи, российский режиссер Алексей Герман-младший, продюсер VFX Алексей Гусев, а также автор десятков отечественных картин Андрей Золотарев.

Фестиваль обещает пройти ярко. В рамках мероприятия запланированы не только показы из разных стран, но и деловая программа. Участниками станут гости из 20 государств. Обсудят кино, влияние на разные сферы, фильмы стран БРИКС, будущее национальных кинокартин. Всего пройдет 10 деловых мероприятий в рамках одной программы.

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