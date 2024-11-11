На Коломенском заводе обновляют локомотивы для двухэтажных поездов

В цехе по ремонту локомотивов на Коломзаводе, открытом 3 года назад, сейчас производится ремонт 11 секций тепловозов, которые поступают сюда со всей России.

В компании «РЖД» принимают готовую работу специалистов АО «Коломенский завод», которые произвели ремонт и модернизацию второго тепловоза ТЭП70БС. Локомотив, выпущенный 10 лет назад, оснастили обновленной системой электроснабжения пассажирских вагонов.

Двухпроводная система обеспечивает требуемые параметры тяги и мощность, необходимые для эксплуатации пассажирских составов, состоящих из 20 двухэтажных вагонов. При этом одна бригада машинистов может осуществлять контроль сразу над двумя локомотивами из кабины ведущего тепловоза.

Обновленный тепловоз эксплуатировался в депо «Агрыз» Горьковской железной дороги. После завершения ремонтных работ его вернут в депо приписки, где он возобновит старые маршруты.