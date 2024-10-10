На Коломенском заводе собирают обновленные электровозы для легендарного поезда «Аврора»

Под новый скоростной поезд «Аврора» специалисты коломенского завода покрасят ЭП2К (Электровоз Пассажирский, тип 2, Коломенского завода), начиная с 501 и заканчивая 505 номером. Транспорт, ставший легендой, снова запустят на маршрут.

Под новый скоростной поезд «Аврора» специалисты коломенского завода покрасят ЭП2К (Электровоз Пассажирский, тип 2, Коломенского завода), начиная с 501 и заканчивая 505 номером. Транспорт, ставший легендой, снова запустят на маршрут.

Коломенский машиностроительный завод, создавший первый в России пассажирский ЭП2К, работает над электровозами для «Авроры». Главная часть локомотива преобразится, но будет узнаваемой, так как ее покрасят в серо-бело-голубые оттенки, в каких его и помнят.

Легендарная «Аврора» благодаря коломенскому предприятию выйдет на маршрут Санкт-Петербург — Москва в полной раскраске, обновленной и готовой встречать более тысячи пассажиров за раз снова. Время пути составит 5,5 часов.

Отметим, что Коломенский завод строит локомотивы и работает с ними уже 155 лет. В сентябре 2024-го предприятие отметило юбилей выпуском локомотива ЭП2К № 500 с новым дизайном маски. Транспорт запустят на Октябрьской железной дороге.