На Кольцевой линии метро Москвы остановили движение по часовой стрелке

Движение поездов частично приостановлено на Кольцевой линии московского метрополитена из-за человека на путях. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В сообщении говорится, что движение поездов по часовой стрелке временно остановлено.

Пассажирам рекомендуется использовать поезда, следующие в направлении против часовой стрелки, а также планировать маршруты через станции Большой кольцевой линии и радиальные линии метрополитена.

Ранее сообщалось, что на внешнем кольце КАД Петербурга зафиксировали аварию.