На Колыме мужчина попытался присвоить найденные слитки на 19 млн рублей

Как пишет KP.RU , в период с июня по август 2015-го года около Сусумана (Магаданская область) гражданин РФ обнаружил полиэтиленовый пакет. Оказалось, что в нем находилось двенадцать золотых слитков, которые в сумме весили почти 4 кг.

Через несколько лет, в августе текущего года, мужчина вез находку на своей машине, однако, сотрудники ГИБДД собирались его остановить. Россиянин же, в свою очередь, вдавил педаль газа в пол и попытался скрыться. Но житель Колымы потерял управление, из-за чего допустил столкновение со зданием бывшего поста ГАИ.

Однако, мужчину это не остановило, и он поехал дальше. После того, как он бросил машину и попытался скрыться на крыше, сотрудники ГИБДД его задержали.

Сейчас же известно, что 35-летний житель Магаданской области получил приговор от суда. Ему предстоит выплатить штраф и отбыть срок наказания в колонии-поселении.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что гражданка Китая попыталась провезти через российскую границу в нижнем белье слитки золота.