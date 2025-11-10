На контроле: глава Павловского Посада проверил состояние дорог, вокзала и парка
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел рабочий объезд города и осмотрел ряд значимых территорий. По итогам визита даны поручения по устранению замечаний.
На 1-й Пушкинской улице решается проблема подтоплений — вопрос взят на контроль и должен быть закрыт в ближайшие две недели.
На территории вокзала выявлены мусор и граффити — администрация направит в РЖД требование о наведении порядка, а городские службы уже приступили к уборке.
На стадионе «Ленский» завершается косметический ремонт, а новую трибуну установят до конца года. Также рассматривается возможность включения объекта в госпрограмму Минспорта.
В парке «Меленки» глава округа отметил низкие темпы восстановления после работ Мособлводоканала. Весной планируется завершить благоустройство и активизировать культурную жизнь парка.
Все выявленные вопросы, подчеркнул Семенов, находятся на контроле администрации округа.