На котельной в Апрелевке началось строительство фундамента для нового оборудования

На котельной № 19, которая является ключевым источником теплоснабжения для Апрелевки и обслуживает множество жилых домов и важных социальных учреждений, завершено устройство основания для установки новых котлов. Заказанное оборудование уже доставлено и ожидает начала монтажных работ.

В этом году на объекте будет установлен один современный котел, а в следующем планируется смонтировать еще один. Это технологичное оборудование заменит пять устаревших котлов. Кроме того, будут заменены устаревшие горелки, возведена новая дымовая труба и проведен капитальный ремонт всего здания котельной.

Этот проект является частью комплексной программы по обновлению системы теплоснабжения, реализуемой на территории Наро-Фоминского округа. Благодаря модернизации трех уже обновленных тепловых станций в этом зимнем сезоне будет обеспечено стабильное теплоснабжение практически всей Апрелевки. Завершающим этапом станет реконструкция котельной, расположенной на Августовской улице.

«Наро-Фоминский округ уверенно входит в число лидеров Подмосковья по реализации стратегии, заданной нашим губернатором Андреем Воробьевым. Мы выполняем поставленные задачи и делаем это с опережением графика, демонстрируя образцовый подход к модернизации коммунального хозяйства», — подчеркнул глава округа Роман Шамнэ, лично контролирующий ход работ на важнейшем тепловом объекте.

Работы рассчитаны на два года, и после завершения модернизации котельная будет функционировать в автоматическом режиме, обеспечивая стабильное и экономичное теплоснабжение жителей Апрелевки.