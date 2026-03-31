На крыльях вдохновения: 304 юных таланта из Подмосковья собрались в Наро‑Фоминске

Московский областной конкурс детского и юношеского творчества «На крыльях вдохновения» собрал в Наро-Фоминске 304 юных таланта, которые приехали на мероприятие из 31 города Подмосковья.

Впервые конкурс прошел в 1997 году. Спустя почти 30 лет традиции не нарушены: талантливые воспитанники школ искусств и детских музыкальных школ прибыли в Наро-Фоминск, чтобы заявить о себе.

В субботу, 28 марта, в фойе хореографической школы имени Ирины Зайцевой ощущалась особенная атмосфера: юные музыканты настраивали инструменты, авторы рисунков ожидали вердикт членов жюри, перед выходом на сцену вокалист распевались. Волнение, движение и нетерпение — некоторые участники переживали эмоции впервые, другие — не первый год принимают участие в престижном конкурсе.

«Мы хотим, чтобы ребята приобщались к лучшим образцам русской, зарубежной классики, чтобы видели, куда расти. И чтобы талантливые дети, их педагоги и концертмейстеры не оставались незамеченными», — отметил председатель жюри Юрий Диденко, доцент Московской консерватории имени Чайковского, лауреат международных конкурсов.

