На Крымском мосту образовалась пробка длиной почти в 9 км

Водители вынуждены по несколько часов стоять в огромной автомобильной очереди на досмотр. Все из-за начала туристического сезона. Об этом пишет издание «Утро.ру»

Несмотря на то, что еще в начале весны текущего года начали расширять зону досмотра, персонал не справляется с нахлынувшим потоком машин. Анатолий Цуркин, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма, напомнил о том, как ранее все бодро заявляли о выполненных работах для повышения пропускной способности. До тех пор, пока в июле не образовалась длинная пробка в 8,5 км.

По словам эксперта, в этом виноват сам персонал. Человеческий фактор тормозит весь процесс, но это никого не волнует. Зачем спешить, если «зарплата и так идет»? И нужно, в первую очередь, работать над нерасторопностью проверяющих. Цуркин полагает, что сейчас остается только ждать, когда кто-нибудь решит возникшую проблему.