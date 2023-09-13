На Крымском мосту после небольшого перерыва возобновили движение

После трехчасового перерыва на Крымском мосту возобновили движение. Об этом сообщает РИА Новости .

Движение на мосту остановили трижды за сутки. Первый раз проезд закрыли ночью, перекрытие длилось всего час. Второй раз проезд запретили на три с половиной часа днем. Последнее перекрытие ввели в 18.02, перерыв снова длился час.

Теперь штаб по оперативной ситуации сообщил, что движение на Крымском мосту полностью возобновили. Сообщается, что затруднений на подъезде к пунктам досмотра нет.