На Крымском мосту после небольшого перерыва возобновили движение
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
После трехчасового перерыва на Крымском мосту возобновили движение. Об этом сообщает РИА Новости.
Движение на мосту остановили трижды за сутки. Первый раз проезд закрыли ночью, перекрытие длилось всего час. Второй раз проезд запретили на три с половиной часа днем. Последнее перекрытие ввели в 18.02, перерыв снова длился час.
Теперь штаб по оперативной ситуации сообщил, что движение на Крымском мосту полностью возобновили. Сообщается, что затруднений на подъезде к пунктам досмотра нет.