На Кубани часть танкера «Волгонефть-239» избавили от нефтепродуктов
Специалисты завершили очистку кормовой части танкера «Волгонефть-239» от мазута
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В оперштабе Краснодарского края заявили, что два крупных участка на кормовой части танкера были очищены полностью.
Уборку проводили специалисты с применением спецтехники. Полностью избавили от мазута танки и отсеки кормовой зоны «Волгонефти-239». Битумовозы собрали нефтепродукты и тем самым завершили работы.
В оперштабе отметили, что почти 1,5 тыс. тонн мазута вывезли за семь дней. Далее специалисты будут утилизировать кормовую часть, подготовка к этому процессу, включая формирование документации, идет в полном ходе.
Напомним, правительство выделило 1,5 млрд рублей для бюджета Краснодарского края специально на ликвидацию последствий аварии с танкерами в Керченском проливе.
Накануне стало известно о новых выбросах мазута на побережье Черного моря. Об этом рассказали в МЧС РФ.