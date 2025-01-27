На Кубани часть танкера «Волгонефть-239» избавили от нефтепродуктов

В оперштабе Краснодарского края заявили, что два крупных участка на кормовой части танкера были очищены полностью.

Уборку проводили специалисты с применением спецтехники. Полностью избавили от мазута танки и отсеки кормовой зоны «Волгонефти-239». Битумовозы собрали нефтепродукты и тем самым завершили работы.

В оперштабе отметили, что почти 1,5 тыс. тонн мазута вывезли за семь дней. Далее специалисты будут утилизировать кормовую часть, подготовка к этому процессу, включая формирование документации, идет в полном ходе.

Напомним, правительство выделило 1,5 млрд рублей для бюджета Краснодарского края специально на ликвидацию последствий аварии с танкерами в Керченском проливе.

Накануне стало известно о новых выбросах мазута на побережье Черного моря. Об этом рассказали в МЧС РФ.