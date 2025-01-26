В МЧС сообщили о новых выбросах мазута на побережье Черного моря

В ведомстве проинформировали, что откачка мазута из танкера «Волгонефть-239» полностью завершена. Части танкера затонули, поэтому могут до сих пор находиться в воде. Специалисты МЧС при помощи телеуправляемых подводных аппаратов проводят их поиски с целью ликвидации из воды. С морского дна также собирают остатки нефтепродуктов. Мазут собирают в мешки и переправляют на берег.

В сообщении указано, что новые выбросы не отличаются значительными масштабами. Они распределены по побережью локально. Специалисты МЧС обследуют 265 км в Краснодарском крае, 525 км — в Крыму, 165 км — в Севастополе.

«Всего с начала работ: очищено более 303 километров берега; собрано свыше 175 000 тонн загрязненного грунта; вывезено на площадки временного хранения — 134 000 тонн», — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, специалисты МЧС обрабатывают территорию сорбентом, вывозят на временные площадки и полигоны для утилизации загрязненный песок и грунт. В частности, в Краснодарском крае при помощи вибрационной установки очищено свыше 9 тыс. тонн песка. Работы по очистке побережья и морского дня продолжаются.

Отметим, что большую помощь оказывают волонтеры. Общественники собирают мазут и спасают животных, пострадавших от разлива нефтепродуктов. На данный момент эксперты не пришли к единому мнению, как происшествие отразится на старте курортного сезона.

Ранее сообщалось, что активисты Кубани нашли новый способ очистки пляжей от нефтепродуктов.