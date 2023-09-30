На Кубани мать выставила свою малолетнюю дочь из квартиры за позднее возвращение

Как сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю, следствие заинтересовалось появившимся накануне в соцсетях роликом, в котором местная жительница, рассерженная поздним, по ее мнению, возвращением школьницы домой, выталкивает ребенка из дома на улицу.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Курганинск. Сначала мать выкидывает вещи дочери с лестницы, а потом сама ее пинает со злостью, хлопая дверью перед ее носом.

Через какое-то время мать пускает ребенка домой. Однако потом девочка была вынуждена сбежать к соседям. Там она рассказала, что родительница ее поколотила. Школьница пожаловалась на боль в голове и ей была вызвана скорая.

«По указанию руководителя следственного управления СКР по краю в Курганинске организована проверка по факту применения насилия в отношении подростка», - говорится у сообщении СК.

В настоящее время девочка находится со своим отцом. Мать приглашена в полицию для предварительной беседы.