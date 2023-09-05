На Кубани младенец скончался после отравления таблетками от грызунов

В связи с этим случаем было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности малолетнему.

Как сообщает агентство «РИА Новости», на Кубани младенец скончался после отравления парами таблеток, разложенных его отцом. По предварительной информации, 28-летний мужчина применил средства, предназначенные для борьбы с грызунами, внутри дома, после чего семья легла спать.

Утром ее члены начали испытывать признаки отравления, и мать сразу же вызвала скорую помощь. Несмотря на госпитализацию младенца, его жизнь не удалось спасти, и он скончался.

Очень важно помнить о том, что хранение и применение подобных химических средств должно осуществляться с особой осторожностью и строго в соответствии с инструкциями производителя. Нарушение правил использования таких веществ может привести к трагическим последствиям, особенно для детей и людей с ослабленным здоровьем.