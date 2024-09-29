ТАСС: Булгаков просил отпустить его из СИЗО из-за статуса ветерана

Бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков просил суд учесть статус ветерана и избрать такую меру пресечения, которая не связана с ограничением свободы, сообщил ТАСС, ознакомившись с материалами дела.

Защитники генерала Булгакова обращали внимание суда на его самочувствие. У него всегда были положительные характеристики. Неоднократно Дмитрий Булгаков был награжден государственными наградами и благодарности. Экс-замминистра обороны РФ является ветераном боевых действий.

«Обвиняемый Булгаков и его защитники-адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя (об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу)», — говорится в материалах.

Защита считала правильным, если генерала посадят на домашний арест или суд ограничит его в определенных действиях. Следователь ходатайствовал о более строгой мере пресечения. Адвокаты сообщали, что генерал не намерен скрываться и отказываться от сотрудничества со следствием.

Генерал не признает вину. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Следствие считает, что у Булгакова были сообщники. Расследование по данному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что генералу Булгакову продлили арест в Москве до 25 декабря.