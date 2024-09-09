На Кубани заплатят полмиллиона рублей за сведения об убийце школьницы

В Краснодарском крае полиция ищет убийцу двенадцатилетней девочки. За информацию о нем объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Кубань24.

Убийство произошло недалеко от хутора Бураковский Краснодарского края 1 сентября. С тех пор полиция ищет преступника, а также собирает необходимые данные. Так, недавно тесты ДНК взяли у жителей в Кореновском районе. Они оказывают содействие следствию, но до сих пор не верят, что такое произошло в их обычно тихом месте.

Соседи вспоминают, что девочка находилась в роковой день в 5 км от дома, а потом ее проводили подруги до моста. После этого след ребенка оборвался. Говорят, она появлялась в школе и магазине, направлялась в сторону дома. Тем не менее туда она так и не вернулась. Спустя несколько часов поиска ее тело нашли в полукилометре от жилья.

СК по Краснодарскому краю продолжает расследование. Родители также делают все возможное, чтобы найти и наказать преступника. При этом за полезную информацию о душегубе обещают полмиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле был судим за насилие над девушкой.