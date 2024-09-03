Вероятный убийца школьницы на Урале отбывал наказание за изнасилование на СВО

Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле был судим за насилие над девушкой, а полученное наказание отбыл на спецоперации. Об этом «Газете.ру» рассказала свидетельница по делу Тамара.

По словам местной жительницы, преступление Владимир, задержанный по подозрению в убийстве школьнице, совершил в 2020 году. Тогда подруга Тамары долго не возвращалась из магазина, и девушка забила тревогу. Оказалось не зря: в подъезде ее зажал мужчина, который силой и угрожая ножом утащил в квартиру. Там он надругался над ней в состоянии опьянения. После содеянного он уснул, а пострадавшая нашла его документы и сбежала.

«У нее получилось выбраться, нашли его быстро, суд тоже прошел быстро. Его посадили, если не ошибаюсь, лет на восемь. Я только в новостях сегодня узнала, что он был на СВО и вышел, даже с замазанным лицом его узнала», — отметила собеседница.

То, что Владимир ранее был судим за насилие, подтвердила и его соседка в разговоре с журналистами «E1.Ru». Правда соседям мужчина сказал, что сидел за воровство. Уже на допросе жильцы выяснили правду.

Напомним, в Нижнем Тагиле 3 сентября нашли мертвой 11-летнюю девочку. Ее искали на протяжении четырех дней. Бездыханное тело ребенка обнаружили в подвале одного из домов. Следы крови школьницы нашли в квартире участника СВО. Его задержали в Москве.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле прекратили поиски пропавшей школьницы.