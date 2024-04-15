На Курган стремительно движется «Голова паводка»

В 10 километрах от Кургана уже находится «Голова паводка», сообщает глава Курганской области Вадим Шумков в понедельник, 15 апреля, в своем официальном канале в социальных сетях.

Мощный поток воды с огромным объемом на Тоболе движется в сторону города: длина волны составляет около 30-50 километров, и связана она со сбросом воды с водохранилища в Казахстане. Фактически, Шумков сравнил поток со змеей, у которой есть голова и хвост.

Отдельно Шумков добавил, что паводок уже подтапливает Черемухово, правобережную часть Кургана – там находится много садовых товариществ. Фактически, без связи с внешним миром остался микрорайон Нижняя Утятка. Если говорить об эвакуации, то, уверен Шумков, она может быть затруднена в связи с подтоплением дорог в регионе, пишет ТАСС.