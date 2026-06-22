На горных курортах Сочи туристы все чаще выражают недовольство новым порядком посещения. Помимо платы за подъемник, гостям «Красной Поляны», «Розы Хутор» и «Газпром Поляны» необходимо покупать отдельный билет на территорию Сочинского национального парка стоимостью 300 рублей с человека. Контрольные пункты установлены прямо рядом с кассами курортов, передает sochi1.ru .

Как отмечают очевидцы, это создает серьезные неудобства: сначала туристы стоят в очереди за ски-пассом, а затем — за билетом в нацпарк. В пиковые часы у касс выстраиваются длинные очереди, а проверки инспекторы часто проводят уже на верхних станциях канатных дорог.

Недовольство вызывает не столько сумма, сколько сам принцип. Отдыхающие платят дважды: за подъемник и за «право находиться на территории». При этом стоимость ски-пасса летом достигает почти 3 тысяч рублей, зимой — до 6 с лишним тысяч. В случае отсутствия документа госинспектор имеет право выписать штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

Некоторые туристы сравнивают ситуацию с абсурдом, говоря, что это похоже на оплату отдельного входа в кафе после заказа блюд, или проводят параллели с рэкетом 90-х. Сочинский национальный парк объясняет введение платы требованием закона об охраняемых природных территориях: сбор направляется на сохранение экологии, развитие инфраструктуры и снижение антропогенной нагрузки.