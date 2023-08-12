На кузбасской скейт-площадке дети устроили погром

Стало известно, что в Междуреченске школьники захотели развлечься на территории демонтируемой скейт-площадки. Стоит отметить, что строители уже начали разбирать городское пространство, однако некоторые металлические конструкции еще остались на своих прежних местах.

Именно поэтому несовершеннолетние решили, что могут раскачивать опоры и ударять по ним ногами. Но подобного рода опасные забавы не могли остаться без внимания местных жителей. Те заметили, что все может закончиться травмами. Очевидцы призывают родителей к воспитательным беседам со своими детьми о том, как важно заботиться о городской среде.