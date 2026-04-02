На квантовом «Уроке цифры» «Росатома» школьники начнут писать свой первый «квантовый код»

Под эгидой госкорпорации начинается работа с детьми и молодежью по подготовке квантовых программистов 6 апреля 2026 года стартует всероссийский «Урок цифры» по квантовым технологиям «Как кодить на квантах» от Госкорпорации «Росатом» и АНО «Цифровая экономика». Поддержку «квантовому марафону» оказываютМинпросвещения России и Минцифры России.

Российским школьникам расскажут о квантовом программировании как новом направлении разработки «софта» для технологий будущего. Пояснят, как можно стать квантовым программистом и почему опытным разработчикам классического ПО бывает сложнее справляться с созданием квантовых алгоритмов, нежели ребятам, изучающим квантовое программирование со школы.

Урок будет проходить в регионах страны до 26 апреля. «Квантовый апрель» – традиционное время его проведения, потому что 14 апреля отмечается Всемирный день квантовых технологий. Именно в этот день в Музее «Атом» на ВДНХ пройдет «Урок цифры» для московских школьников с онлайн-подключением нескольких сотен российских школ.

В ходе уроков цифры состоятся региональные премьеры просветительского фильма о квантовом программировании, юные герои которого посещают квантовую лабораторию НИТУ МИСИС и знакомятся с устройством сверхпроводникового квантового компьютера. В фильме ученые рассказывают гостям об основах построения квантового программного обеспечения, а также о практических задачах, которые можно решить с помощью квантовых алгоритмов.

Для закрепления материала на квантовых уроках школьники пройдут игровые тренажеры, с помощью которых протестируют свои знания о сверхпроводниковом квантовом вычислителе, сопоставят классические и квантовые логические схемы, а также узнают про облачную платформу квантовых вычислений.

Госкорпорация «Росатом» выступает партнером урока по квантовым технологиям как руководитель российской дорожной карты по квантовым вычислениям. Популяризация квантовых технологий среди школьников и студентов с целью формирования кадрового резерва квантовой индустрии является одной из задач дорожной карты на период до 2030 года.

«Урок цифры» проводится в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также достижения национальной цели «Технологическое лидерство».