На ленинск-кузнецкой трассе произошло ДТП с тремя погибшими

Стало известно, что в субботнюю ночь, четырнадцатого октября 2023 года, произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.

Так выяснилось, что примерно в 2 часа ночи на 134-м километре трассы К-19Р Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий случилась разрушительная авария, в которой произошло столкновение микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля. В итоге погибли три человека.

Водитель микроавтобуса (мужчина 1979-го года рождения), судя по предварительным данным, выехал на встречную полосу, но столкнулся с грузовиком, а также попутной легковушкой. Два водителя и один пассажир погибли. Другой мужчина, сидящий за рулем грузового автомобиля, остался жив, однако, его пришлось госпитализировать из-за многочисленных травм.

В сети уже появились ужасающие кадры с места происшествия, которыми поделилось издание «Vse42.ru», также ссылаясь на комментарии, касательно ДТП, от ГИБДД Новосибирской области.