На личном приеме в Павловском Посаде обсудили вопросы сферы ЖКХ
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
Во вторник, 3 сентября, заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов провел личный прием жителей.
Различные обращения поступили от девяти человек. В первую очередь жителей беспокоили вопросы ремонта ступеней входной группы, качества ГВС, капитального ремонта дома, утепления фасада дома, провала канализационного люка, начисления ОДН за электроэнергию, работы вытяжки в квартире, в которой отсутствует тяга. Каждый из вопросов будет рассмотрен в индивидуальном порядке. Установлены ответственные лица, которые будут контролировать ход работ.
«Совместно с Управляющей кампанией организуем обследования по адресам заявителей. Определим объем работ и сроки. Все ответы направим заявителям», — сказал Александр Белоусов.
Администрация муниципалитета готова оказать помощь в решении любого вопроса. Для открытого диалога предусмотрены личные приемы с гражданами. Номер телефона для записи — 2-11-79. Жители положительно оценивают возможность встреч в подобном формате.
«Обращаюсь к Александру Николаевичу не в первый раз. Все вопросы решаются оперативно и качественно. Надеюсь, в этот раз нам тоже доделают ремонт ступенек. Для нас, пенсионеров, это очень важно. Спасибо всей команде Главы, что слышат жителей и делают наш город лучше», — отметила Раиса