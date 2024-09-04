На личном приеме в Павловском Посаде обсудили вопросы сферы ЖКХ

Различные обращения поступили от девяти человек. В первую очередь жителей беспокоили вопросы ремонта ступеней входной группы, качества ГВС, капитального ремонта дома, утепления фасада дома, провала канализационного люка, начисления ОДН за электроэнергию, работы вытяжки в квартире, в которой отсутствует тяга. Каждый из вопросов будет рассмотрен в индивидуальном порядке. Установлены ответственные лица, которые будут контролировать ход работ.

«Совместно с Управляющей кампанией организуем обследования по адресам заявителей. Определим объем работ и сроки. Все ответы направим заявителям», — сказал Александр Белоусов.

Администрация муниципалитета готова оказать помощь в решении любого вопроса. Для открытого диалога предусмотрены личные приемы с гражданами. Номер телефона для записи — 2-11-79. Жители положительно оценивают возможность встреч в подобном формате.